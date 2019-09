La principessa Beatrice di York sposa Edoardo Mapelli l'annuncio della Royal Family

di Simone Pierini

Un sorriso, l'abbraccio e l'anello al dito in bella mostra. La famiglia reale britannica annuncia un nuovo matrimonio. A sposarsi sarà la, figlia primogenita di Andrea e Sarah Ferguson e nipote della. I genitori e la casa reale britannica hanno infatti annunciato oggi la formalizzazione del suo fidanzamento con, immobiliarista milionario londinese di radici aristocratiche italiane paterne. «- si legge sulla pagina Instagram The Royal Family - Sua altezza reale e il signor Mapelli Mozziall’inizio del mese di settembre. Il matrimonio avrà luogo nel 2020. Questa foto è stata scattata dalla Principessa Eugenia in Italia».«Siamo estremamente felici di poter condividere la notizia del nostro recente impegno. Siamo entrambi così entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e», commentano i promessi sposi.Il legame fra i due -- era noto da diversi mesi. Erano stati visti in pubblico per la prima volta nel novembre 2018. L'annuncio del fidanzamento ufficiale arriva esattamente un anno dopo il matrimonio della sorella minore di Beatrice, Eugenie, sposatasi nel Castello di Windsor alla presenza, fra gli altri, di Elisabetta II, pochi mesi dopo il sì del cugino Harry a Meghan Markle. Ma coincide anche con un periodo difficile per il padre Andrea: che si è riavvicinato a quanto pare a 'Fergiè, a molti anni dal divorzio, e tuttavia toccato dallo scandalo degli abusi sessuali imputati al miliardario americano Jeffrey Epstein (recentemente suicida in carcere).Edoardo è figlio del conte Alessandro 'Alex' Mapelli Mozzi - origini italiane, ma passaporto britannico, in gioventù olimpionico di sci con i colori del Regno Unito - e dell'inglese Nikki Shale, già nota socialite dei club londinesi.