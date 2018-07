Noemi Letizia incinta? I follower impazziscono per il nuovo gossip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cicogna in arrivo per Noemi Letizia? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dall'ultima foto pubblicata su instagram dall'ormai ex «Papi Girl» di Silvio Berlusconi.«Già disegna il Fratello del Cuore» ha commentato infatti Noemi a proposito dello smile disegnato sulla sua pancia da uno dei due figli avuti dall'ex marito Vittorio Romano.Quella in arrivo, quindi, sarebbe la terza gravidanza per la ventisettenne napoletana che meno di un anno fa si è separata da Romano dopo poche settimane di matrimonio.Il papà, in questo caso, sarebbe invece il cinquantenne napoletano Carlo Pica, un brillante costruttore con cui Noemi si fa vedere ormai da Natale e che lei stessa ha anche taggato nella foto.