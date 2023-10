Nina Zilli: «Licenziata dopo che Fiorello ha detto a tutti che ero incinta». Ecco cosa è successo alla cantante

Nina Zilli, 43 anni, cantante nota per il suo sound blues e la sua voce inimitabile, da giugno del 2023 è diventata mamma per la prima volta di Anna Blue. Le numerose interviste e il suo essere attiva nel mondo della musica e social, però, non le hanno evitato la delusione lavorativa di essere "licenziata" ad un evento privato. Il motivo lo rivela in un'intervista al Corriere della Sera: Fiorello e Biggio che si erano lasciati sfuggire la notizia della sua gravidanza in diretta a VivaRai 2, ancora segreta a tutti.

Come hanno reagito gli organizzatori dell'evento?

Nina Zilli e il «licenziamento»

La cantante ha raccontato la vicenda durante un'intervista al quotidiano milanese: «Nei giorni dello “spoiler” di Fiorello e Biggio stavo trattando la partecipazione a un evento privato. Gli organizzatori hanno contattato il mio staff spiegando di avere sentito la notizia, domandavano quando era previsto il termine della gravidanza. Con serietà, gli è stato comunicato. Ci stavano solo girando un po’ intorno perché è arrivato subito il: "no, grazie". Ero incinta e questo evidentemente mi rendeva inaffidabile ai loro occhi.

Se deve partorire non sarà pronta, cambiamo cavallo. Che gentilezza, che premura: si riposi. Hanno ritirato la proposta senza nemmeno sentire se davvero temessi di non farcela», ha dichiarato la cantante.

La reazione di Nina Zilli

Nina Zilli ha poi aggiunto: «Meno male che a fare da filtro c’era il management. Ero al quarto mese e mi toglievano il lavoro perché ero incinta come fosse la cosa più naturale del mondo. Non corre l’anno 2023? L’evento cancellato era fissato quasi un mese dopo il parto, io a due settimane dalla nascita di Blue - con il consenso medico, non sono incosciente - ero su un palco di Rimini. Pronta o non pronta, signori, avrei dovuto dirlo io: o no?», si chiede retoricamente l'artista.