Nina Moric in crisi, mistero sul periodo no: «Spero tutto torni come due mesi fa...»

C’è qualcosa che non va e per Nina Moric questo non è un bel periodo. La modella, ex moglie di Fabrizio Corona e attuale fidanzata dell’ex gieffino Mario Luigi Favoloso, ha confessato ai suoi follower di avere un problema che sta cercando di risolvere.

LEGGI ANCHE:

Nina Moric in posa su Instagram Applausi dai fan: «Sei meglio di Belen»

Nina Moric si sente male in Africa, il racconto ai fan: «So che siete preoccupati, ho passato una brutta giornata»

L’occasione sono state le domande dei fan nelle sue Instagram Stories in cui le chiedevano appunto aggiornamenti su di lei: “Ho avuto momenti migliori… - ha fatto sapere dal social - io spero che torni presto tutto a com’era due mesi fa”.

Anche le foto che la vedevano sorridente a Zanzibar, come le hanno fatto notare alcuni fan sulla rete, sono precedenti al misterioso problema che si è venuto a creare: “Lo ero, poi al mio ritorno c’è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere (…) Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio”.

Si riferisce a Carlos, nato dalla sua precedente relazione con Fabrizio Corona, ora detenuto in carcere. Se la problematica riguardi lui non è dato saperlo, ma Nina ha comunque voluto sottolineare di essere ancora la fidanzata di Mario Luigi Favoloso: “Mai detto di essermi lasciata, certo che ci sto ancora con lui”.

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA