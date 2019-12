Nadia Toffa, la madre: «Prima che morisse le ho detto una bugia per portarla all'hospice»

LEGGI ANCHE:

Laammette unaprima di morire. La signora Margherita ha spiegato d, negli ultimi mesi della malattia aveva visto i suoi peggioramenti, così ha scelto di dirle una piccola bugia per cercare di aiutarla il più possibile verso il suo percorso di fine vita.Al Corriere della Sera ha spiegato: «All'inizio dell'estate le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali. È venuta a mancare lì, il giorno prima mi sono accorta che era cambiata». Nadia, morta lo scorso 13 agosto, ha lottato fino alla fine, sempre con il sorriso sulla bocca, ha sempre lavorato e si è sempre concentrata sulla vita, perché l'amava profondamente.Nell'ultimo periodo, ammette la madre, era diventata molto debole e aveva capito che non le restava molto da vivere, così ha iniziato ad allontanare gli amici per evitare che soffrissero nel vederla in quel modo. Ha allontanato anche il suo fidanzato: «Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l'accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione».