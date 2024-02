Mischa Barton, la rivelazione della star di The O.C.: «Ben McKenzie è stato la mia prima volta»

Ospite al podcast Call Her Daddy, la star della serie tv cult anni 2000, Mischa Barton ha fatto alcune rivelazioni sul periodo in cui interpretava la famosa Marissa Cooper in The O.C. L'attrice, attualmente 38enne, aveva solo 17 anni quando ha debuttato nella serie tv americana insieme al collega all'epoca 25enne Ben McKenzie, che interpretava il ruolo del ribelle Ryan Atwood.

La Barton, 20 anni dopo ha rivelato un dettaglio di quegli anni che ha mandato il pubbico in brodo di giuggiole: sullo schermo Marissa e Ryan erano una delle coppie più amate dai fan e alcuni di loro hanno sempre sospettato che ci fosse del tenero anche nella vita reale, ma la cosa non è mai stata confermata...

fino a pochi giorni fa, quando la stessa Barton ha rivelato che sì, lei e Ben si sono frequentati a lungo anche al di fuori dei rolo ruoli.

Le parole della Barton: «Sono entrata in quella situazione da vergine, da ragazzina, sentendomi davvero come se avessi bisogno di crescere in fretta, non avevo mai avuto un appuntamento». Per l'attrice è stato un vero e proprio trauma e a complicare le cose si è aggiunta anche la frequentazione con McKenzie, che a detta della Barton è stato il suo primo fidanzato:

«Non sapevo che cosa facevo. Forse anche questo ha fatto partire le cose con il piede sbagliato, perché ci siamo buttati in questa storia molto velocemente». Poi continua: «per me, mettiamola così, sono state molte “prime volte”».

La prima volta

«I ragazzi interpretati nella serie tv erano adolescenti americani ricchi e privilegiati per eccellenza che bevevano, assumevano droghe e ovviamente facevano sesso. Sapevo che era importante fare questa cosa – perdere la mia verginità – e incombeva su di me», e la sua prima volta infatti è stata proprio con Ben McKenzie.