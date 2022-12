Michelle Hunziker, una cena speciale con due star d'eccezione: ecco chi sono

Una cena speciale. Michelle Hunziker è in compagnia di due star d'eccezione: Sting e la moglie Trudie Styler, attrice e produttrice cinematografica britannica. Su Instagram la showgirl svizzera ha pubblicato una foto che la ritrae a cena in compagnia della star mondiale e della moglie, una coppia longeva e consolidata. «What a wonderful couple! (Che fantastica coppia!)» scrive Michelle nel suo post Instagram. Non sono ancora noti il luogo e l'occasione di questo bell'incontro.

I due sono sposati nell’agosto del 1992 ed hanno appena festeggiato 30 anni di matrimonio in Toscana e insieme hanno quattro figli: Brigitte “Mickey” Michael (1984), Jake (1985), Eliot Paulina (1990) e Giacomo Luke (1995).

La felicità

Michelle Hunziker è in un periodo molto felice della propria vita: il lavoro procede a gonfie vele e tra pochi mesi nascerà il suo primo nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La conduttrice svizzera ha sempre affermato di non stare più nella pelle all'idea di diventare nonna. E la felicità la mostra in ogni momento. Come questa mattina, quando Michelle Hunziker ha postato nella prima storia della giornata, il video di un buffo pappagallo che cammina sbattendo le zampe. La conduttrice svizzera ha poi accompagnato il filmato con la seguente frase: «Quando sono arrabbiata e voglio che se ne accorgano».