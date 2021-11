Maxi Lopez, la rivelazione hot su Wanda Nara: «Quando lo faceva impazzivo...»

In Italia l'interesse per la coppia più chiacchierata del periodo, Wanda Nara e Mauro Icardi, è pian piano scemato. Dopo la mini luna di miele a Dubai di per riaccendere un amore sopito dagli scandali, infatti, le notizie si sono esaurite, ma in Argentina adesso non si fa altro che parlare di Wanda Nara e Maxi Lopez. L'ex attaccante, ormai ritiratosi, sarebbe stato a fianco dell'ex moglie nel momento più nero della crisi con il bomber del Paris Saint Germain. E dopo 8 anni di conflitti legali, i dure avrebbero finalmente trovato un accordo, anche a livello economico.

E mentre della storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ormai conosciamo tutto. La storia d'amore tra Maxi Lopez e Wanda è sempre rimasta avvolta in un alone di mistero. Ma adesso che in Argentina non si parla d'altro, spuntano anche rivelazioni hot sulla coppia.

«Maxi voleva incontrare Wanda, così ha chiesto a un amico in comune di presentargliela - ha rivelato Estefanía Berardi, opinionista del programma tv Mañanísima - Il primo incontro è stato sulla barca di un amico».

E le cose andarono subito molto bene. «Quel giorno si sono incontrati, sono andati d'accordo, hanno iniziato subito a chiacchierare. E quella stessa notte sono finiti insieme - ha aggiunto Berardi - Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c'era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era così andato fuori di testa per lei che ha finito per sposarla».

Parole che lasciano immaginare qualcosa di molto piccante e che rendono ancora più hot la storia tra Wanda e Maxi. Una storia finita già in passato al centro del gossip per questioni di questo tipo. Ma quale sarà stata questa cosa incredibile che solo Wanda ha saputo fare all’attaccante? Probabilmente un segreto che rimarrà per sempre custodito sia dall’attuale signora Icardi che dall’ex attaccante, oggi felicemente fidanzato con un’altra donna.

