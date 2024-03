Matilde Gioli, la sua idea di bellezza: «Sorpresa da certe influencer che vogliono eliminare tutto attraverso i filtri»

Matilde Gioli è una delle attrici del piccolo schermo più amata dai telespettatori italiani. La sua interpretazione su Doc-Nelle tue mani, nei panni della dottoressa Giulia Giordano ha conquistato tutti. Non solo fiction, però, perché l'attrice milanese è anche molto apprezzata per la sua semplicità e naturalezza, per il fatto che ami gli animali (come mostra nel proprio profilo Instagram) e, soprattutto perché, promuove il concetto fondamentale di bodypositivity.

Nella società odierna, infatti, l'idea di perfezione e bellezza promossa sui social ossessiona tantissime adolescenti che tendono a imitare le influencer o le modelle che vedono sullo schermo dei loro smartphone. Matilde Gioli, in una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha parlato dell'imperfezione che, secondo lei, è molto più interessante della tanto ambita controparte.

L'intervista di Matilde Gioli

Matilde Gioli, nella sua intervista a Diva e Donna, ha parlato dell'ideale di bellezza che esiste nella società odierna.

Matilde Gioli sulle influencer

Tutti dovrebbero essere perfetti, con corpi statuari e lineamenti dolci e armoniosi. In realtà, nessuno è così e, purtroppo, il fatto che i social abbiano messo a disposizione di tutti i cosiddetti filtri, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. L'attrice ha rivelato che a lei piace molto di più ciò che è imperfetto: «Dal punto di vista estetico, mi sono sempre resa conto che i volti perfetti in qualche modo non sono mai riusciti a catturare la mia attenzione quanto un occhio un po' storto, una cicatrice, un'ombra sotto l'occhio, un naso più pronunciato: ecco, lì divento matta».

Matilde Gioli, inoltre, si è anche espressa in merito ai messaggi riguardanti la bellezza che propinquano le varie influencer sui social: «Sono molto perplessa da alcune di loro perché promuovono un modello di bellezza che elimina le linee, i solchi e le rughe attraverso i filtri».