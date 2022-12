Mandy Rose, la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: la WWE la licenzia

Licenziata in tronco per aver venduto le sue foto hot online. Mandy Rose, alias Amanda Saccomanno, celebre wrestler italoamericana con 3.4 milioni di follower su Instagram, è stata cacciata dalla WWE per aver pubblicato alcuni scatti privati sulla piattaforma FanTime, molto simile a OnlyFans.

Chi è Mandy Rose

Nonostante fosse all'apice del suo successo con la WWE e detentrice del titolo di campionessa NXT, la wrestler ha aperto il suo profilo privato su FanTime, con un abbonamento da 40 dollari. Negli ultimi giorni sono circolati online alcuni scatti hot, nei quali appariva sotto la doccia con il fidanzato Tino Sabbatelli.

Nel giro di poche ore l'azienda americana ha deciso di licenziare in tronco la 32enne, senza dare spiegazioni ufficiali. La WWE aveva già chiarito in passato sul rischio per gli atleti di sfruttare la notorietà ottenuta per guadagnare su piattaforme esterne. Lo stesso era successo nel 2020 a Zelina Vega, licenziata dopo aver aperto un profilo OnlyFans e riassunta l'estate dopo.