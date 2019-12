Lourdes Maria Ciccone, la figlia di Madonna nuda nell'orgia alla sfilata

Come sottolinea l'Indipendent

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'orgia durante una sfilata di moda. La figlia di Madonna, Lourdes Maria, ha lo stesso talento della madre nel lanciare provocazioni. Memorabili i videomusicali della signora Ciccone negli anni Ottanta e Novanta quando accostava a immagini sacre e religiose scene di sesso. Segue l'esempio della mamma la giovane Leon, che ha preso parte a un'orgia simulata in occasione di una sfilata di moda a Miami della Desigual. Le immagini dei suoi baci ripresi da decine di cellulari e di corpi ammassati quasi come in un girone dantesco stanno rimbalzando sui social.Lourdes è stata una delle trenta ragazze chiamate dalla famosae dalla stilistaper ballare e unirsi ad altri altrettanti ragazzi, quasi completamente nudi. La ventitreenne ha anche baciato e spogliato un'altra modella,, mentre tutto intorno ricordava la scena di", il quarto tour diche servì per promuovere l'album "Erotica".La performance è stata definita sulla«Una rappresentazione in cui l'artista catalana mette al centro l'atto d'amore più basilare e universale: il bacio. Per favore, condividi questo messaggio di amore, multiculturalismo e diversità».