Live non è la D'Urso, Aida Nizar in lacrime: «Sono una provocatrice, ma queste sono accuse troppo gravi». Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che era stata arrestata dopo aver minacciato il fidanzato con un coltello, ma Aida Nizar si scaglia contro queste accuse durante il talk domenicale di Barbara D'Urso.

«Barbara non sono in carcere, sono stata vittima di un massacro televisivo». Aida Niza in collegamento respinge al mittente le accuse sul presunto arresto dovuto alle minacce fatte con un coltello al suo compagno: «È solo un’altra bufala su Aida - dice tra le lacrime l'ex concorrente del Grande Fratello - sai quante volte ho sofferto bullismo e mi sono controllata? Non confondere il mio atteggiamento solare con l’essere aggressiva. Il mio fidanzato è l’amore della mia vita. Questa è una bugia che mi ha ferito, questo non si gioca. Io sono una provocatrice ma di emozioni vere».

La D’Urso chiede cosa ci sia di vero in una notizia del genere: «Non c’è nulla di vero - ribadisce Aida - siamo una coppia mozzafiato, facciamo onore all’amore vero. Le bugie fanno tanto male perché lasciano una traccia».

