Linda Evangelista: «Non voglio più andare a letto con nessuno, odio sentire qualcuno respirare accanto a me»

Basta uomini per Linda Evangelista. A rivelarlo è lei stessa, in un'intervista al «Sunday Times». L'amore non sarebbe più una priorità per la supermodella, che dal 2016 avrebbe deciso di non uscire più con nessuno.

L'intervista

Si è conclusa la stagione degli amori per Linda Evangelista. La supermodella, intervistata dal «Sunday Times», ha infatti rivelato di non volere più relazioni con nessuno: «Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio sentire qualcuno respirare. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità». Single dal 2016, la modella ha raccontato di essere uscita l'ultima volta con un uomo «sicuramente prima del Cool-Sculpting», l'intervento di riduzione del grasso a cui si è sottoposta nello stesso anno. Un'operazione che l'ha lasciata «permanentemente deformata e brutalmente sfigurata», al punto da costringerla a vivere da reclusa per ben cinque anni. Nel 2022, però, la modella ha deciso di tornare a farsi vedere in pubblico, chiudendo la sfilata di Fendi alla New York Fashion Week e partecipando alla docuserie «The Supermodels» di Apple Tv.

Le relazioni precedenti

Prima dell'addio agli uomini, Linda Evangelista ha avuto una vita sentimentale molto movimentata.

Dopo il matrimonio nel 1987 con Gérald Marie, ex capo dell’ufficio parigino di Elite Model Management, e il successivo divorzio nel 1993, la modella ha frequentato per sei anni l’attore Kyle MacLachlan. Nel 1999, rimasta incinta del giocatore di calcio francese Fabien Barthez, non riesce a portare avanti la gravidanza, perdendo il figlio al sesto mese. Da una relazione con l’imprenditore francese Francois-Henry Pinault, nel 2006 è nato il suo primo e unico figlio, Augustin James. Solamente nel 2011, però, la modella ha rivelato l'identità del padre del bambino, fino a quel momento sconosciuta.