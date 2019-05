Lady Diana, la giovane nipote Kitty Spencer innamorata di un miliardario di 60 anni

di Simone Pierini

Lady Diana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha incantato tutti in occasione del. Oggi sembra aver trovato l'amore. È. È stata una delle più fotografate durante le nozze dei duchi del Sussex conquistando l'attenzione dei social network. Ventotto anni, un master in economia, ha sfilato per Dolce e Gabbana ed è una delle protagoniste dell'alta società britannica.ed è stato immortalato al fianco della giovane nipote di Lady D all’uscita dell’hotel newyorchese The Mark. L'uomo vanta un patrimonio personale superiore agli 80 milioni di sterline ed è proprietario della catena britannica dei negozi Whistles.. I due interessati però non hanno ancora confermato il gossip che gira tra i tabloid. In molti rivedono in lei lo stile, l'eleganza e soprattutto la bellezza dell'indimenticata principessa Diana. E anche per il suo carattere, avendo sfidato la famiglia sulla sua volontà di intraprendere la carriera della moda nonostante i pareri negativi.