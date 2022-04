Nuovo amore per Katie Holmes, mano nella mano col nuovo fidanzato. Ecco chi è

Katie Holmes ha un nuovo amore. Ora è ufficiale. Il prescelto dall'attrice è il musicista Bobby Wooten III, che ha suonato per J-Lo. Sembra che il nuovo fidanzato abbia già conosciuto la suocera. Secondo quanto riportano People e DailyMail, l’ex moglie di Tom Cruise è stata avvistata con il bel bassista a New York City ieri. La nuova coppia non ha nascosto la loro storia d’amore di fronte ai fotografi che a distanza immortalavano il nuovo scoop. Katie Holmes e Bobby Wooten sono apparsi felici, mentre passeggiavano tenendosi per mano.

Si tratta della prima relazione per l’ex Joey Potter di Dawson’s Creek dopo la fine della sua relazione con lo chef italiano Emilio Vitolo Jr., con cui si è detta addio a maggio dello scorso anno. Prima di questa relazione, ha invece vissuto molto tempo a fianco di Jamie Foxx. Bobby Wooten è un bassista professionista che ha avuto un ruolo in primo piano nei vari spettacoli di Broadway.

Non solo, suona per le più importanti star, come David Bryne e Jennifer Lopez. Di recente, ha anche suonato per la cantante pop canadese Carly Rae Jepson durante il noto festival musicale in California, Coachella di Indio. Qui ha condiviso il palco anche con altri artisti, come Harry Styles. In particolare, Bobby Wooten è conosciuto per aver suonato il basso durante uno spettacolo di Broadway del frontman dei Talking Heads David Byrne American Utopia. Questo momento è stato ripreso nel documentario di Spike Lee per HBO Max.E chissà che con Wooten, finalmente Katie Holmes abbia trovato la serenità.

I fan di Katie non dimenticheranno mai, però, la sua storia d’amore con Tom Cruise. Si sono incontrati nel 2005 e si sono sposati poco più di un anno dopo, a novembre del 2006. Dal loro amore è nata la figlia Suri, che oggi ha 16 anni. Il divorzio tra Katie e Tom Cruise è arrivato poi nel 2012.

