Kate e il principe William in crisi, lei va in tv e lancia messaggio in codice al marito

di Silvia Natella

C'è aria di crisi nel matrimonio tra ilDietro l'apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci su una presunta relazione tra l'erede al trono e l'ex modellache si dimostra sempre più insofferente, avrebbe lanciato inuna sorta di messaggio in codice al marito.Ospite della trasmissione per bambinisi è dedicata al giardinaggio e all'improvviso ha raccolto un mazzolino di fiori che in Inghilterra sono conosciuti comee che simboleggiano sentimenti come la fiducia e la lealtà. Per i più maliziosi non si è trattato di una coincidenza, ma di un messaggio chiaro e diretto al principe.Non è dato sapere se il messaggio sia arrivato al destinatario. I media, però, sostengono che la crisi esiste e che Rose è la nuova "Camilla" di casa Windsor. L'ex modella fino a poco tempo fa era felicemente sposata coned era molto amica di Kate. A un tratto si è mostrata in pubblico senza la fede nuziale. I rumors, si sa, non sono bene accetti a palazzo e daè arrivato un secco «ricorreremo alle vie legali».