Isola dei famosi, Carlo Motta scrive a Helena Prestes: «Andiamo a vivere insieme»

L'Isola dei famosi è finita. L'amore tra Helena Prestes e il modello Carlo Motta no. C'è ancora e sembra essere un sentimento fortissimo. Una storia d’amore da circa dieci mesi. Un'amore vero con tanto di anello di fidanzamento consegnato direttamente in Honduras, prima della fine del reality. Ad un passo della finale, prima che la naufraga brasiliana venisse eliminata.

Amore e proposta di convivenza quella che arriva da Carlo con una lettera scritta di suo pugno a Helena. Parole pubblicate sull'ultimo numero di Di Più:

«Sei diventata la mia fidanzata proprio quando stavo rischiando di perderti a causa di una mia breve relazione con una tua amica, Dayane Mello», scrive Carlo Motta. «Ora che stiamo finalmente insieme, voglio progettare un futuro e formare quella famiglia che ti è sempre mancata». Il progetto è serio. E ora «mi piacerebbe fare un altro passo avanti nella nostra storia, così ho deciso di scriverti questa lettera, che per me rappresenta una vera e propria proposta: Helena, vuoi vivere con me, per costruire un legame importante?».

Ma non sarà troppo presto? Se lo chiede anche Carlo: «Stiamo insieme solo da dieci mesi, anche se ci conosciamo da due anni, e so che forse è una proposta un po’ prematura, ma abitiamo veramente troppo lontano e ho paura che la distanza possa rovinare la nostra storia...».

Helena vive a Parigi, lavora come modella principalmente per Pierre Cardin.

Ha un posto fisso. Tornare in Italia non è possibile almeno per il momento. «Lo so bene che per te è complicato trasferirti, hai il tuo lavoro in Francia, invece per me è più semplice, perché non ho un lavoro stabile come il tuo e posso fare il modello ovunque, (...) sai benissimo che ti seguirei anche in capo al mondo, mi basta potere incrociare i tuoi occhi, come la prima volta, due anni fa, l’istante in cui ho perso completamente la testa per te».

Il loro primo incontro sul Lago di Como. La seconda? Il giorno dopo e per nulla casuale. «Ho visto che ti stavi organizzando per andare in montagna il giorno dopo, così ho preso la macchina, e ti ho raggiunto lì, facendo finta che fosse solo una casualità. Una follia lo so, ma io non ho mai provato per nessun’altra un’attrazione del genere...».

Carlo sa tutto di lei. La vita non è stata facile per te, Per niente. «i rapporti con i tuoi genitori, soprattutto con tuo padre, sono sempre stati molto difficili e la tua infanzia è stata segnata dalla povertà e dalla fame, perché in Brasile vivevi nelle favelas, tra lo sporco, in mezzo alla polvere, correndo a piedi nudi per strada, e solo la tua bellezza e la tua forte caparbietà ti hanno dato la possibilità di venire fuori da quel degrado».

E ora la proposta di convivenza...