Alba Parietti contro Corona: «Mi dissocio. La dignità viene prima del lavoro»

Il video realizzato ieri all’i, programma seguito in diretta da Leggo.it , daall’indirizzo di Riccardo Fogli per avvisarlo del tradimento della moglie ha fatto molto discutere e in molti si sono dissociati dalle parole dell’ex re dei paparazzi, compreso il suo passato amore Belen Rodriguez. Ad aggiungersi alla code di critiche arriva una delle opinioniste del reality,, che assieme ad Alda D’Eusanio affianca Alessia Marcuzzi nella conduzione.Dopo la trasmissione la Parietti ha utilizzato il suo account instagram per dissociarsi da quanto visto. Con un lungo post infatti Alba ha spiegato il suo disagio per quanto avvenuto: “Voglio e devo dirvi come mi sento – ha scritto sul social - Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata ,dispiaciuta. Purtroppo, molto toccata , triste , ho già detto ciò che pensavo ,in diretta, ma i contenuti del video di Corona , mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca , per la volontà di ferire una persona come Riccardo,che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito , già offeso dalla situazione complicata e delicata. Mi spiace se questo provocherà sofferenze ( l’ho già detto) a persone innocenti. . Mi prendo la responsabilità di ciò che dico ma mi dissocio dai contenuti di quel video, perché la dignità delle persone, viene prima di tutto anche del mio lavoro e delle convenienze , perché dobbiamo tutti dico tutti ammettere che il tono era insopportabile le parole usate offensive. e calpestava i sentimenti di una persona già in grave difficoltà . Mi prendo la responsabilità, ma mi scuso con le persone che giustamente me lo hanno sottolineato”Nonostante tutto non abbandonerà il programma: “Comprendo i vostri legittimi sfoghi, preciso che mai abbandonerei un programma perché qualunque cosa accada, un professionista fa fede e tiene fede al proprio impegno e gioca con la squadra che in questo caso per me è quella di canale 5 e tutte le persone che vi lavorano, che rispetto , ma non sono stata in grado , di esprimere se non in piccola parte e fino in fondo ciò che avrei voluto dire. Primo perché non parlo quando voglio, ma quando mi danno la parola e aprono il microfono, secondo perché ero mortificata e temevo che ogni parola in più, oltre quelle già dette da me e Alda potessero peggiorare lo stato d’animo di Riccardo.Sbagliando , ma per una forma di educazione e pudore che fa parte del mio carattere, anche continuare a parlarne e intervenire oltre misura , mi sembrava un modo di violare la dignità e il dolore di Riccardo. Se vi ho deluso capisco”.In un post precedente la Parietti aveva condiviso uno scatto in cui appare contrariata, seguita dalla didascalia: “Questa foto esprime il mio pensiero il video di Corona mi ha scioccato e mi dissocio dai suoi contenuti volgari e offensivi”