Ilary Blasi convince un signore a lasciare il numero su Instagram poi ci ripensa

Totti ha intrattenuto un simpatico siparietto con un anziano signore di nome Bortolo che ha presentato ai suoi follower in una storia su Instagram invitandolo a lasciare il suo numero di telefono: Gaffe di Ilary Blasi durante le sue vacanze a Sabaudia. Ieri la moglie diha intrattenuto un simpatico siparietto con un anziano signore di nome Bortolo che ha presentato ai suoi follower in una storia su Instagram invitandolo a lasciare il suo numero di telefono:

Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui - ha detto Ilary - Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano

.

Ilary provabilmente pensava di fare un favore al signor Bortolo, ma non si è resa conto delle potenzialità del web. Le telefonate sono arrivate a pioggia da tutti i follower di Ilary. Così la showgirl oggi ha dovuto fare un passo indietro lanciando su Instagram un nuovo appello: «Bortolo non ha dormito tutta la notte, non telefonate gli più, lasciatelo in pace – e ha aggiunto – i miei follower sono educati sai». Bortolo si è mostrato piuttosto contrariato:

«Lasciatemi perdere, mi sono rotto le scatole».