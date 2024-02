Ilary Blasi, Totti contesta il patrimonio della showgirl: la società Number Five intestata al padre e il cachet di "Unica"

Il 31 maggio prossimo Totti e Ilary Blasi si ritroveranno di nuovo uno contro l'altra in aula per la causa di divorzio. Il giudice Simona Rossi ha deciso che si discuterà della questione dell'addebito, mentre la querelle economica verrà discussa più avanti. Secondo Francesco Totti, l'assegno mensile di circa 12.500 euro andrebbe ridotto, perché il patrimonio della ex moglie sarebbe decisamente alto. Secondo i legali di Totti, Ilary Blasi sarebbe addirittura più ricca di lui, riporta Il Corriere.

Il patrimonio di Ilary Blasi

Francesco Totti avrebbe posto all'attenzione del giudice la società di Ilary Blasi, la Number Five Srl, intestata al padre Roberto Blasi e che sarebbe particolarmente fiorente. Ilary e il papà Roberto sono gli unici azionisti della Number Five, la società che stipula(va) tutti gli ingaggi non legati al mondo del calcio di Totti: apparizioni in tv, spot pubblicitari.

I contratti

Inoltre, Ilary avrebbe incassato da Netflix circa 700mila euro per il documentario "Unica" e altri introiti sono arrivati per il libro "Che Stupida", uscito recentemente.

Ilary ha inoltre un contratto di esclusiva con Mediaset e nonostante non condurrà più L'isola dei Famosi (affidata a Vladimir Luxuria), potrà contare sulla conduzione di Battiti Live.