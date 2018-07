Dove è finita Ilary Blasi? Mistero a Balalaika Su Instagram spunta la foto

Bye bye Mykonos Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: Lug 1, 2018 at 5:07 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove è finita? Il pubblico si chiede cosa sia successo alla conduttrice Mediaset scomparsa dalla guida di, la trasmissione che racconta ilin Russia al fianco di Nicola Savino.La Blasi non si è presentata in occasione dell'ultima puntata aprendo un piccolo giallo in merito ai suoi impegni. È comparsa in un collegamento esterno che ha lasciato diversi dubbi. Per molti spettatori si trattava di un intervento registrato.Secondo TvBlog la Iena starebbe preparando un evento, forse il Wind Summer Festival. Mentre il Settimanale Oggi lancia una nuova ipotesi. Ilary Blasi non sarebbe soddisfatta dal riscontro del pubblico sulla trasmissione e infastidita dalle molte critiche.Intanto sul profilo Instagram diè spuntata una foto dei due insieme e abbracciati di ritorno da una vacanza a Mykonos.