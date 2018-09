Gisele Bundchen pentita del "ritocchino": «Non avrei dovuto rifarmi il seno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sono rifatta il seno dopo aver allattato i miei figli: ero insicura, ma appena sveglia dall'intervento mi ero già pentita». Gisele Bundchen, che sta promuovendo la sua autobiografia, confessa a People di aver ceduto al ritocchino.«Nel secondo in cui mi sono svegliata dopo l'intervento me n'ero già pentita. Non mi riconoscevo più e per oltre un anno mi sono nascosta con abiti larghi e felpe», svela. Gisele ne è uscita grazie al sostegno del marito Tom Brady. E l'intervento non è l'unica pagina buia che l'ex modella, che ha abbandonato le passerelle nel 2015, racconta nella sua autobiografia. Addirittura ci sarebbe stato un periodo in cui ha pensato al suicidio: «Un giorno mi sono detta basta. Mi butto dal tetto e stop, finisce così».