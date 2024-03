Gisele Bündchen, dieta e allenamento: tutti i segreti per il suo corpo statuario (a 43 anni). «No a cibi veleno»

Gisele Bündchen è una delle delle top model più icononiche di sempre, regina indiscussa degli anni '90. Insieme a Naomi Campbell e Cindy Crawford, Gisele ha calcato le passerelle più importanti del mondo. Dopo un periodo di pausa per dedicarsi di più alla famiglia e dopo il discusso divorzio da Tom Brady, la super modella è tornata a regnare nelle campagne dei brand di alta moda, come se il tempo non passasse mai. A 43 anni, Gisele è più bella e in forma che mai. Al WSJ Magazine ha rivelato tutti i suoi segreti per avere un fisico statuario, dalla dieta agli allenamenti.

La dieta e l'allenamento di Gisele Bundchen

Bündchen ha risposto ad alcune domande sulla sua routine di allenamento e sulla sua dieta per mantenere il fisico atletico e in forma a 43 anni. «Amo il pilates perché ho avuto un intervento chirurgico alla schiena tre anni fa e il pilates mi ha aiutato con il core.

La sua routine mattutina

Mi piace l'esercizio all'aperto: surf, nuoto, equitazione, pallavolo. Quando sono in vacanza, ne faccio di più. Faccio palestra con i pesi due volte a settimana e cardio altre due volte a settimana», ha rivelato la top model.

Sveglia alle 5 del mattino con un bicchiere d'acqua tiepida, limone e sale celtico. «Lo zucchero? È il veleno. Ci sono tanti altri modi in cui puoi addolcire le tue cose che sono deliziose. Miele, sciroppo d'acero, datteri». Dopo l'allenamento della mattina, Gisele preferisce una colazione salata: «Mi piace anche l'avocado. Può essere una frittata. A volte mi faccio un frullato».