Giada De Blanck salva la mamma: «Come l'ho fatta andare all'ospedale»

Il dramma di Patrizia De Blanck: «Ho rischiato di morire, il pus mi ha sfigurato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mia madre si è sentita male a Ferragosto, un periodo in cui Roma è deserta e molti medici sono in vacanza”,racconta il dramma di fine estate della mamma. La contessa infatti è stata portata in ospedale a causa di un’infezione all’occhio che stava per raggiungere il cervello.Ora tutto è risolto, ma sono stati momenti difficili: “Le si è gonfiato un occhio – ha spiegato a “Nuovo” - con una tumefazione estesa a buona parte del viso. Sembrava un'altra persona e si comportava in modo strano: era aggressiva e irrequieta in maniera esagerata, poi aveva momenti di torpore. Ho collegato le due cose e mi sono sentita persa, al punto che spesso scoppiavo a piangere come una bambina. Poi mi sono fatta forza e ho convinto mamma a farsi visitare in una struttura pubblica”.La diagnosi non era buona: “Il medico le ha detto che era in pericolo di vita, completamente intossicata dall’infezione all’occhio che stava arrivando al cervello. Per fortuna il peggio è passato”.