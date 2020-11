GfVip, Maria Teresa Ruta svela il segreto choc di Patrizia De Blanck. Fan increduli: «Disgustoso...»

Gf Vip, Maria Teresa Ruta rivela il segreto choc di Patrizia De Blanck. Fan increduli: «È disgustoso...». Oggi, nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite tra Stefania Orlando e la contessa. "Pietra dello scandalo", la tinta per i capelli di Patrizia De Blanck. Ma andiamo con ordine.

La contessa ha deciso che oggi avrebbe lavato i capelli e fatto la tinta. Finora, però, del suo look se n'era occupata Matilde Brandi. Ieri, Stefania si era offerta di aiutarla e oggi glielo ha ricordato in giardino. La precisazione a voce alta avrebbe mandato su tutte le furie Patrizia De Blanck che ha iniziato a inveire contro la coinquilina. A quel punto, Stefania Orlando è scoppiata in lacrime ed è andata nella sua stanza: «Non esco più. Basta, non può sempre offendere».

Stefania viene raggiunta da Adua Del Vesco e Maria Teresa Ruta che cercano di calmarla. Poi quest'ultima svela a Stefania il motivo che avrebbe fatto infuriare la contessa: «Non vuole che si sappia che si lava poco...». Maria Teresa lo rivela a bassa voce all'orecchio, ma la frase non sfugge ai fan. Immediati i commenti: «Che orrore». E ancora: «La contessa ha stufato con le sue offese, qualcuno la iniziasse a nominare».

