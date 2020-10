Totti e Ilary Blasi festeggiano la nascita dei "nipotini", Donna Paola ha partorito: ma c'è un «colpo di scena» inatteso

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano la nascita dei "nipotini". La gatta Donna Paola ha partorito i suoi cuccioli annunciati lo scorso settembre lasciando sorpreso l'ex capitano della Roma. «C'è una donna incinta in questa casa...», disse Ilary Blasi facendo credere per un attimo che lei fosse in attesa di un altro figlio. Giunto il termine della gravidanza ecco l'inatteso «colpo di scena», mostrato in diretta nelle storie di Instagram della conduttrice televisiva.

Cosa è successo ai gattini di Donna Paola da lasciare a bocca aperta Ilary Blasi? La felina - divenuta star dei social dopo la caccia al topo - è un gatto senza pelo. Incredibilmente però il primo cucciolo partorito è nato col pelo. E lo stesso è accaduto con gli cinque fratellini che si sono presentati con un bel look bicolore: metà bianco e metà nero. Di chi è stata la "colpa"? Del papà ovviamente, come indicato da Ilary Blasi con una bella freccia e la scritta: «È stato lui».

Inevitabile la chiusura con il marito Francesco Totti. «Hai visto ti ha ascoltato te ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque», dice Ilary di fronte alla sguardo dell'ex numeri dieci.

Ultimo aggiornamento: 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA