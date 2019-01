Francesca Fioretti, primi sorrisi a un anno dalla morte di Davide Astori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna a sorridere a un anno dalla scomparsa dell’amato compagno,. Lo scorso marzo infatti il calciatore che militava nelle fila della Fiorentina è venuto a mancare a seguito di un malore, lasciando Francesca e la figlia Vittoria.Francesca ha subito cercato di reagire per tornare alla vita di tutti i giorni e ci è riuscita anche grazie all’aiuto delle persone che le sono state a fianco.La Fioretti, che ha partecipato alla nona edizione del Grande Fratello, è stata fotografata da “Chi” mentre trascorre un sereno pomeriggio assieme all'amica Assunta De Prisco. Un nuovo inizio per Francesca, oggi attrice, anche per il bene della piccola Vittoria, nata il 18 febbraio del 2016.