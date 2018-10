Franceco Arca dopo l'addio a Laura Chiatti: «Irene diceva: “Mi fa strano uscire con lei"»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Credo che sia solo questione di intelligenza: dopo esserci lasciati io mi sono innamorato di Irene e lei di Marco. Cos’altro c’è da dire? Che senso avrebbe rimanere distanti, arrabbiati o in tensione?”, dopo la fine della loro relazionehanno conservato un buon rapporto.Oggi lui è felicemente fidanzato con Irene Capuano, da cui ha avuto Brando e Maria sole, mentre lei è sposata con Marco Bocci, dal cui matrimonio sono nati Enea e Pablo: “Certo, c’è un tempo tecnico che deve passare – ha fatto sapere in un’intervista a “Silhouette” - ma poi il rapporto può ricominciare in un’altra veste e si può far capire ai propri partner che non c’è nulla di ambiguo ma che anzi si può diventare tutti amici”.Le coppie hanno cominciato da subito a uscire insieme: “All’inizio Irene mi diceva: “Mi fa strano uscire con Laura”. Invece poi hanno iniziato a sentirsi autonomamente senza nemmeno coinvolgermi. E oggi a volte facciamo le vacanze insieme, ci vediamo a cena, festeggiamo i nostri reciproci compleanni. Proprio come per i 40 anni di Marco, in cui ci siamo travestiti tutti in stile gipsy per una grande festa a sorpresa”.