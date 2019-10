Filippo Magnini e la supercar shopping sulla Bentley da 230mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante si sia trasferito nella Capitale, dove vive con la compagnia Giorgia Palmas, Filippo Magnini quando si reca aper impegni di lavoro si dedica agli acquisti nel centro della città e per spostarsi utilizza una lussuosaL’ex nuotatore, oggi fidanzato appunto con l’ex velina Giorgia Palmas dopo la fine della sua lunga relazione con la campionessa Federica Pellegrini (che a sua volta ha portato alla luce la love story allenatore Matteo Giunta) è stato sorpreso da “Chi” mentre fa shopping nel centro di Milano.Conclusi gli acquisti, Filippo saluta i paparazzi a bordo della supercar che utilizza per spostarsi: trattasi di una Bentley Continental GTC versione cabrio, con un prezzo che si aggira intorno ai 230mila euro. Una macchina da sogno per Filippo, innamorato della Palmas con cui convince e con cui sembra convolerà presto a giuste nozze…