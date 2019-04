Fiammetta Cicogna incinta di due gemelli: il tenero annuncio su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notorietà la travolse all’improvviso nel lontano 2009:dopo uno spot della TIM divenuto celebre, diventò all’improvviso una star. Da allora si è alternata tra film, conduzioni televisive, programmi comici e altri spot pubblicitari, ma è tendenzialmente scivolata in secondo piano. Ora la bellissima notizia:Sul suo profilo Instagram, la ex pianista di Chiambretti Night ha postato una foto col pancione: «Doppietta di luckygrey al 90’ sul calar del sole», la didascalia, piuttosto eloquente, della fotografia (luckygrey è il nome del profilo Instagram del fidanzato). Arriva la cicogna dunque per Fiammetta, che da tempo è fidanzata con, miliardario franco-svizzero, già papà di una bimba di 6 anni nata da un precedente rapporto.