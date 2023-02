Fedez ruba la scena alla Ferragni a Sanremo 2023: «Lei è nera». E lui scompare dai social, cosa è successo

Se io fossi Chiara Ferragni un po' arrabbiata lo sarei. Doveva essere il suo Festival, quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del marito Fedez. L'influencer italiana più famosa del mondo, che aveva detto no a Sanremo per tre volte e ora invece si sentiva pronta, che si era scritta il monologo da sola, la stella che ha portato sul palco i suoi 28 milioni di follower, è stata oscurata dal rapper che non era neanche in gara. Ma come è possibile?

Fedez ancora una volta - e non si sa come e perché glielo lascino sempre fare - ha usato la tv pubblica per i suoi show. Sul palco, in diretta tv, davanti a 12 milioni e 256 mila italiani, ha pomiciato con Rosa Chemical, rapper fluido che era finito al centro dellle polemiche dopo che una deputata di Fratelli d'Italia aveva polemizzato sul testo della sua canzone. Qualcuno ora dice che era tutto preparato (tra l'altro gira un video in cui Fede ne parla con Rosa Chemical durante una puntata del suo podcast «Muschio Selvaggio»).

La ramanzina di Chiara

A guardare la faccia della Ferragni nel fuorionda che gira in rete non si direbbe. Chiara chiama il marito dietro le quinte e gli fa una vera e propria ramanzina: «Che hai combinato?», avrebbe detto lei come si fa con un bimbo troppo vivace. «Era nera», giura qualcuno. Come non capirla.

Fedez scomparso dai social

Vero o no, fatto sta che da quel momento Fedez è scomparso dai social: non un post, non una diretta, non una storia. Un tantino strano no? Oppure fa parte anche questo di una strategia? Lei è riapparsa su Instagram con le sorelle, i genitori, nel lettone con il figlio Leone (avrà buttato il marito fuori dalla camera?) Lui, invece, tace. Forse in casa non deve tirare proprio una bella aria.

Rosa Chemical giura che non c'era «nulla di preparato in quel bacio. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello. Volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza». E poi aggiunge: «Chiara arrabbiata? Spero di no».

Fedez si prende la scena (Chiara no)

Certo, felice non sarà. Anche perché di lei si ricorderà solo un monologo da molti giudicato «banalotto», splendidi abiti che portavano un messaggo sulle donne (brava Chiara, ben fatto) e le lezioncine su come si fa una diretta Instagram. Fine dell'esperienza sanremese. Mentre per Fedez si scomoda pure la politica: Berlusconi, Salvini, la Rai. Sì, perché quellla del bacio è stata solo la ciliegina sulla torta. Fedez, pur non partecipando, è stato più protagonista di tutte le conduttrici messe insieme.

Per cominciare: è riuscito a farsi rinvitare dalla Rai nonostante le polemiche scatenate al concerto del PrimoMaggio 2021, quando il rapper aveva denunciato un loro tentativo di censurare il suo intervento, in cui accusava il centrodestra, e la Lega in particolare, di essere ostile al tema dei diritti civili. Mercoledì sera è comparso in collegamento dalla nave Costa Smeralda, ormeggiata davanti a Sanremo, e l'ha fatto di nuovo: durante la sua esibizione ha pure strappato la foto del vice-ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami vestito fa nazista per una festa di addio al celibato. Dejavù.

Stefano Coletta, il responsabile del Prime Time, si è dissociato. Titoloni sui giornali. Non gli è bastato. Venerdì, duettando con gli Articolo 31 sulle note di "Maria", si è rivolto direttamente alla premier. E le ha urlato: «Giorgia, legalizzala!». Poteva chiudersi qui no? Invece mancava il gran finale: il bacio.