Chiara Ferragni perde «5 milioni di euro», l'effetto boomerang della strategia social

Quanto ha perso Chiara Ferragni? Già 5 milioni di euro. Questa è la conclusione dell'agenzia Arcadia, con a capo Domenico Giordano, interpellata da Il Giornale. Non solo. Dal 15 dicembre a oggi l'influencer ha dovuto dire addio a oltre 500mila follower.

Il crollo

Bisogna poi analizzare quanto non ha potuto guadagnare. Ogni post adv da lei pubblicato ha un potenziale valore di 93mila euro. “Se ipotizziamo che mensilmente ne pubblicasse 10, la perdita stimata per difetto è di circa 1milione di euro al mese”, spiega Giordano, che a questo computo somma quello delle stories, “il cui valore di solito è di un terzo del post”, quindi ne pubblicasse 20, a quel milione se ne aggiunge un altro mezzo. Quindi, a fronte di questi calcoli, “possiamo ipotizzare una perdita sul trimestre di 5 milioni di euro”.

Lo stop

Dal pandoro-gate non ha più pubblicato contenuti pubblicitari (oltre a quelli del suo brand). Ma sta di fatto che di adv, nel suo profilo, non se ne vedono più, se non per pubblicizzare i suoi prodotti. Detto questo, nel maggio 2023 l’influencer ha pubblicato oltre 70 contenuti nel suo feed, che rappresentano il picco massimo per l’anno appena trascorso.

Il rilancio delle cuffie

Nel mese di gennaio 2024, invece, ne ha pubblicati solo 8, salendo a 15 a febbraio. Marzo non sembra destinato a invertire la rotta, in considerazione del fatto che, giunti suppergiù a metà mese, il conto si è per ora fermato a 4.

Non mancano i tentativi. Sui social sta provando a rilanciare alcuni suoi prodotti, tra cui le cuffie. Nelle stories recenti sul suo profilo Instagram ha annunciato che sono tornate nuovamente disponibili «dopo le numerose richieste di fan».

Engagement in crisi

Un altro problema è l’engagement, il "termometro" della passione dei follower verso l’influencer e i suoi contenuti. Che è passato dal 5.8% di gennaio 2023 allo 0.54% di gennaio 2024. A marzo, attualmente , è allo 0.18%. Quello “zero virgola” sarebbe stato impensabile per l’influencer solo tre mesi fa ed è forse il dato che più di altri segna la fine dell’era Ferragni a livello social, certificata anche dal crollo verticale delle reazioni totali del suo profilo Instagram, passate dalle quasi 44.8milioni di febbraio 2023, “drogate” dal festival di Sanremo, a meno di 5milioni di gennaio 2024.