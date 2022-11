Fedez, la figlia Vittoria allarma il papà: «No, no!». Ecco cosa ha fatto con il ciuccio

Vittoria e il rapporto col cane Mati. Dalle stories di papà Fedez e mamma Chiara Ferragni sembra che la piccola Vitto abbia un forte legame con Matilda, il loro fidato cane che ha partecipato alla serie "Ferragnez". E proprio questa mattina, Vitto ha confermato l'amore per il quadrupede facendole leccare il suo ciuccio. «Vittoria?! che fai?» dice Fedez mentre la riprende col cellulare. Ma senza avere neanche il tempo di finire la domanda, Vittoria ha rimesso in bocca l'oggetto, mentre il padre le urlava di fermarsi. «No, no!».

La famiglia Ferragnez

Non è la prima volta che il rapper punta il cellulare sulla figlia riprendendo le marachelle della piccola. Che sia con il fratello maggiore Leo o con lui stesso, i follower sanno che c'è da divertirsi guardando le stories di Fedez. E' noto che la piccola per tempo non pronunciava la parola "papà" e ironicamente Fedez la riprendeva e si disperava.