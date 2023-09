Fedez, le ulcere e l'emorragia interna. Ma ora al reparto solventi c'è cauto ottimismo. Con lui la moglie Chiara Ferragni

C'è cauto ottimismo per la salute di Fedez, il rapper improvvisamente ricoverato in ospedale da giovedì per una emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Il cantante potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni dall'ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato nel reparto solventi: lì può rimanere al suo fianco anche la moglie Chiara Ferragni. «Lui è giovane. Queste sono di solito degenze di una settimana» spiega Massimo Falconi, il responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo ha operato nel marzo dello scorso anno per un tumore. «Conoscendolo tenderà a scalpitare quindi del giro di quattro giorni, una settimana, sarà dimesso. Lo dico in base alla mia esperienza, non - precisa tuttavia - per notizia diretta».

Il primario non ha parlato con Fedez ma, assicura, «ci scriviamo e dice che sta abbastanza bene». Dopo che è stato portato al pronto soccorso, giovedì scorso l'artista ha contattato il San Raffaele, spiegando cosa gli era successo e chiedendo cosa doveva fare. «Sapendo che i colleghi sono molto bravi, gli abbiamo detto di stare tranquillo e mi pare sia andato tutto bene» ha aggiunto. Secondo Falconi, l'ulcera non ha a che fare con la malattia che ha avuto e «non c'è motivo di pensare» che abbia a che fare con l'operazione, «lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppata l'ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona».

Ora bisognerà aspettare che i valori del sangue tornino normali dopo la trasfusione ma il chirurgo è sicuro che «tornerà la persona attiva di sempre».

La solidarietà del web

Intanto, però, dalla coppia Ferragnez, non arrivano ulteriori notizie pubbliche. La moglie Chiara si è limitata a pubblicare su Instagram un post con due cuoricini. Ma la solidarietà e la vicinanza di fan, follower e in generale del popolo del web non è mancata. Anzi. La rete è piena di messaggi che augurano la pronta guarigione al cantante. Anche se non manca chi sul web sminuisce la sua malattia, chi lo attacca, soprattutto no-vax che ne approfittano per rianimare polemiche contro i vaccini. Tra i tanti messaggi in rete di chi prende le difese del cantante c'è anche quello di Giulia Salemi, modella, personaggio televisivo e influencer, che riassume il sentimento di quanti si dicono indignati per le cattiverie rivolte a Federico: «Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli. Credo che siamo andati davvero oltre con il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico, che passerà anche questa» scrive la modella.

La corsa in ospedale e le trasfusioni

L'artista si era presentato giovedì al pronto soccorso del Fatebenefratelli portato dal 118. Lì, accertate le cause dell'emorragia, è iniziata la terapia e gli sono state fatte due trasfusioni di sangue. Nessun bollettino viene rilasciato dalla struttura ospedaliera. Ma lui stesso nella serata di venerdì, con una storia su Instagram, ha spiegato quanto gli era successo. Come nei giorni dell'operazione al San Raffaele Chiara Ferragni, rientrata d'urgenza dalle sfilate di Parigi, è rimasta al suo fianco.