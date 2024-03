Fedez a Londra con Eleonora Sesana: chi è l'assistente finita al centro del gossip (che non lo lascia un attimo)

Fedez sta voltando definitivamente pagina. Il matrimonio con Chiara Ferragni fa parte del passato ormai e lui vuole guardare avanti, possibilmente lontano dai paparazzi che continuano a presidiare la casa dell'imprenditrice digitale a City Life.

Il rapper ha cambiato casa, abitudini e ha ricominciato ad uscire insieme agli amici del mondo della musica, da Lazza a Tedua. Non dimentica di certo i figli, Leone e Vittoria, per i quali è sempre presente, ma nei giorni in cui i piccoli sono con mamma Chiara, papà Federico può concedersi dei viaggi. Ieri sera, 15 marzo, il rapper è volato in Inghilterra dove, dopo una doccia rigenerante è uscito per cenare in compagnia di una donna.

I rumors su Fedez

La fuga di Fedez a Londra è sembrata a tutti un po' sospetta: c'è chi si è chiesto se abbia già dimenticato la moglie, con la quale è ancora legalmente sposato e altri che pensano sia andato in Inghilterra per lavoro.

Al portale di Very Inutil People, un utente ha fatto sapere che la sua amica ha avvistato il rapper milanese in dolce compagnia, fuori dal suo hotel. Di chi si tratta?

Dopo qualche tempo, la ragazza dell'avvistamento contatta il profilo Instagram di VIP per raccontare che la donna in compagnia di Fedez altri non è che la sua assistente personale, Eleonora Sesana, sempre con lui nei viaggi internazionali e non. Eleonora lo aveva accompagnato anche nella più recente visita in America per lavoro, ma questa volta il rapper non ha voluto spiegare il motivo di questa "fuga".