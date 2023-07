Fedez e Leone, la "lezione" di politica del papà al figlio: il siparietto è esilarante

Fedez ama condividere sul suo profilo Instagram momenti simpatici e di spensieratezza insieme ai suoi figli Leone e Vittoria. E proprio nelle ultime ore, il cantante si è mostrato di nuovo con i suoi figli e ad attirare l'attenzione dei fan è stato uno degli ultimi video che Fedez ha pubblicato nelle sue Instagram stories con Leone. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nel video che Fedez ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare il cantante mentre legge un quotidiano. Fedez si rivolge a Leone, intento a giocare, e inizia a commentare la situazione politica in Spagna e quello che sta succedendo a Twitter per il cambio del logo: «dall'uccellino blu all'X».

Ma la risposta del figlio di Fedez è tutta da ridere: «Papà non mi interessa, non mi importa». Il video ha divertito e fatto sorridere il web e in poco tempo ha fatto il giro dei social.