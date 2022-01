Fedez, paura dopo il Capodanno con il covid: «Non sento più nulla...»

Fedez e Chiara Ferragni hanno passato il capodanno a casa con i figli per via della riscontrata positività al Covid. I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi per Fedez sono peggiorati: «Non sento i sapori... – ha spiegato - E chiara Ferragni sta pulendo!!»

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez, dopo capodanno la situazione peggiora

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto sapere di aver scoperto, poco prima dell’arrivo del nuovo anno, di essere positivi al Covid. I due erano asintomatici ma già durante la notte Fedez è un po’ peggiorato. Il rapper infatti ha fatto sapere sul social che poco prima di inziare il parco cenone casalingo aveva iniziato a non sentire i sapori e che anche i dati del saturimetro non erano positivi.

Fedez e il cenone di capodanno (Instagram)

Le cose non sono cambiate stamattina, quando Fedez è tornato sul social per aggiornare i follower sul suo stato di salute e, annusando uno straccio sporco ha confermato: «Niente… non sento i sapori». Nonostante l'avanzare del virus poi il rapper non rinuncia a prendere in giro la sua mogliettina. Entrato in bagno infatti la trova intenta a pulire con dei prodotti il lavandino e riprendola con lo smartphone ha esclamato ridacchiando: «Oh mio Dio ragazzi cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina... Chiara Ferragni sta pulendo.. Corriamo tutti nei bunker».

