Fedez a casa, l'accoglienza di Leone e Vittoria e quella di Chiara Ferragni: lei gli dedica "Per te", ma il giudice la "boccia"

Fedez si è messo alle spalle i giorni in ospedale e ha potuto finalmente riabbracciare i figli Leone e Vittoria dopo oltre una settimana di assenza. Di nuovo a casa, il rapper è tornato a condividere sui social i momenti della sua vita familiare, senza dimenticare la moglie Chiara Ferragni, suo sostegno costante durante i giorni di ricovero. L'accoglienza da parte di tutti è stata calorosa, emozionante quella dei piccoli, in musica quella della Ferry. Ma l'omaggio canoro sembra non aver convinto il cantante di casa: «Stanotte forse non riuscirò a dormire», ha commentato. Ma vediamo cosa è successo.

Fedez, Chiara Ferragni e la canzone romantica

L'accoglienza dei figli e la dedica romantica della moglie.

Fedez, di ritorno a casa dopo il ricovero per due ulcere che - ha raccontato - gli hanno fatto perdere metà del sangue che aveva in corpo, è tornato a condividere con i follower i momenti della riacquistata quotidianità. Prima il bentornato di Leone e Vittoria, che lo hanno accolto con abbracci e grida di gioia per poi consegnargli dei teneri disegni, poi la canzone che gli ha voluto dedicare la moglie. Se con i bimbi è riuscito a stento a trattenere le lacrime, la reazione è stata diversa con Chiara.

La Ferragni, che si è improvvisata cantante per una sera, ha scelto di dedicargli "Per te" di Jovanotti. In piedi, in pigiama, e con il telefono tra le mani per non dimenticare il testo dall'emozione. Un pensiero molto dolce, che però il rapper - abituato a giudicare doti canore in qualità di giudice a X Factor - ha commentato con ironia tra le storie Instagram: «Voleva dedicarmi una conzone romantica, stanotte forse non riuscirò a dormire».