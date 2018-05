Fedez e Chiara Ferragni sull'altare: ecco il tema delle nozze dell'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quello di Meghan e Harry e in arrivo il secondo matrimonio dell'anno, quello tra. Unche promette di essere da sogno anche se pare che i preparativi stiano ancora in alto mare. Top secret, ovviamente, i dettagli delle nozze, ma qualcosa inizia a trapelare.I due si sposeranno dopo la fine dell'estate a Noto, in Sicilia, terra natale della mamma Marina. Secondo il settimanale Chi, pare che l'Influencer abbia affidato tutta l'organizzazione a una wedding planner dando come coordinata da seguire il tema della cerimonia: Coachella. Tutto il matrimonio sarà sullo stile del festival più famoso della musica che ogni anno si svolge in California: una vetrina per musicisti, modelli e blogger che ha visto spesso protagonista proprio la Ferragni.Quest'anno Chiara, da poco mamma di Leone, non è potuta andare perché concentratissima nel suo nuovo ruolo di madre, ma ha voluto portare il festival alle sue nozze, in Italia. Domineranno quindi flower power, ruote panoramiche e consolle di deejay sparse ovunque. Can't wait.