Fabio Testi, nuovo amore È la violinista Lisa Agnelli: 47 anni di differenza

Continuano le conquiste femminili per. L’attore, 77 anni, nel 2015 aveva fatto il grande passo sposando finalmente la storica fidanzata Antonella, ma ora sembra che Fabio abbia una nuova e giovane compagnia, la violinistaFabio Testi infatti nel 2008 aveva conosciuto la gallerista Antonella Liguori (28 anni di differenza), con cui si era appunto sposato nel 2015. L’amore però sembra essere tramontato dato che le immagini pubblicate da “Diva e donna” mostrano un Fabio molto intimo con Lisa Angelli, violinista trentenne che vive in provincia di Verona.Nascosti fra il verde del Lago di Garda i due si scambiano abbracci e anche un bacio. Le 47 primavere di differenza non sono un problema, dato che come Fabio aveva spiegato in passato: “Noi, uomini stagionati – ha spiegato l’attore in un’intervista - possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero… le differenze diventano ricchezza”.