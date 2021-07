Emily Ratajkowski ritorna a Positano dopo 4 anni: scatto col panorama mozzafiato

Che Positano fosse la sua meta preferita lo lasciò intendere già alcuni anni fa quando diede in pasto alla rete immagini mozzafiato che univano le sue sinuosità ai grappoli di case che rendono unica la città verticale. Si tratta di Emily Ratajkowski che è tornata ancora una volta in Costiera Amalfitana. Irresistibile per lei il richiamo di Positano dove la bellissima modella e attrice americana si sta godendo un po’ di relax nel meraviglioso scenario della città verticale da cui ha postato una serie di scatti per i follower di Instagram ai quali si è presentata in uno sgargiante albito fucsia e alle spalle l'inconfondibile panprama di case aggrappate alle rocce di Positano.

Per Emily Ratajkowski si tratta di un ritorno in Costa d’Amalfi. Qui era già stata quattro anni fa ed anche in quella occasione aveva scelto sempre Positano. Prima ancora, sei anni fa, la scelta era ricaduta invece su Ravello. Molti ricorderanno la foto postata sui social da bordo piscina con il lato B ben in vista e i suoi follower e fan scatenati nei commenti, non solo per il panorama. Scatto che ripeté ma dallo specchio di mare prospicente Positano.

