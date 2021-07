Lui portiere del Genoa, lei attrice di serie come "Don Matteo", "Il Paradiso delle Signore" e "Tutto può succedere": Federico Marchetti e Lorena Cacciatore sono in attesa del loro primo figlio. Dopo l'annuncio su Diva e Donna, arriva la conferma su Instagram. Una foto che ritrae la coppia in un momento di tenerezza accompagnata da un numero, il 3, e da un cuoricino azzurro. Simboli che valgono più di mille parole. I due stanno insieme da tre anni e per il bimbo che nascerà a settembre è stato già scelto il nome: Edoardo.

