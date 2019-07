Elodie Di Patrizi e Marracash ecco il primo bacio durante un incontro di boxe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bacio durante l’incontro di boxe fra. La cantano nata sui banchi di “Amici” (seconda classificata nella quindicesima edizione del talent di Maria De Filippi) e il rapper infatti hanno duettato insieme in una canzone e dalla musica sembrano essere passati velocemente all’amore.I due, sopresi da “Chi”, si sono scambiati un bacio in platea durante un incontro di boxe tra il campione Alessandro Scardina e il suo sfidante Alessandro Gotti. Galeotta per la coppia è stata appunto la loro collaborazione artistica nel brano di Eloide “Margarita”.Durante la presentazione del singolo Elodie aveva fatto sapere di essere single, nonostante i beninformati la volessero fidanzata segretamente con Mario Balotelli, notizia immediatamente smentita dai diretti interessati. Dato il bacio rubato dai paparazzi però le cose sembrano essere cambiate...