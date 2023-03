Elisabetta Canalis, topless e lato b perfetto. Gli hater scatenati: «Senza dignità»

Bianco e nero. Colori che legano benissimo con l'ultimo post di Elisabetta Canalis. Lato b in bella vista, l'ex velina si mostra su Instagram mentre è stesa sul pavimento e prende il sole in topless, coperta solo da un giornale. Nessuna didascalia se non due cuori, uno bianco e uno nero, e due foto che lasciano sognare i fan. Sempre più bella, Elisabetta mostra un lato B perfetto e scolpito.

La foto hot

Non poteva mancare la pioggia di commenti sotto il post. «Ogni giorno una ventenne si sveglia... e sa che dovrà lavorare sodo per stare al passo», «poi arriva Elisabetta e le mette tutte in riga» si legge tra i commenti. Ma, accanto ai complimenti, gli hater si fanno avanti e non si risparmiano: «fossi in te, certe pose le eviterei», «Sei nata solo per farla vedere senza dignità», «L'utilità di certi post proprio non me la spiego» scrivono in tanti e ancora: «Ma una come te, ha solo il culo da mostrare?».

La novità

Dopo la fine del matrimonio con l'ex marito Brian, Elisabetta Canalis è stata paparazzata con un nuovo accompagnatore. Dopo la (presunta) rottura con il marito Brian Perri, la showgirl sarda è stata pizzicata insieme Georgian Cimpeanu, detto "Iceman", tre volte campione del mondo di kickboxing. Le foto esclusive sono state pubblicate dal settimanale "Chi". Secondo il settimanale, la crisi tra Elisabetta Canalis e il marito sarebbe insanabile, tanto che la 44enne starebbe già frequentando un altro. I due hanno sempre smentito, ma le foto con Cimpeanu lasciano qualche dubbio. I due si sono visti a Milano. Dopo l'allenamento si sono salutati, poi, lei si è trasferita in un appartamento dove poco dopo è stata raggiunta dallo sportivo. La stessa sera i due sono stati a cena in un ristorante con una coppia di amici. Finita la serata, hanno preso due taxi diversi che però hanno portato entrambi allo stesso indirizzo: quello dell'appartamento in cui erano stati visti nel pomeriggio. «Lui ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore», si legge sul settimanale.