Elettra Lamborghini, la sorella svela il retroscena: «Ecco perché non mi ha invitata al matrimonio»

Elettra Laborghini si è sposata poche settimane fa, ma non ha invitato sua sorella Ginevra. L'assenza di una delle tre sorelle ereditiere non è passata inosservata, così come la battuta della 'twerking queen" all'indomani del matrimonio: «C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco». Ginevra non era dunque ben accetta al matrimonio da "Mille e una notte" e svela finalmente il perché, attirando l'attenzione dei media e dei social su di sé e sul rapporto con la cantante.

IL RAPPORTO TRA SORELLE «C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. - dice al sito Fanpage - Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline... Eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio».

LA CARRIERA MUSICALE Anche Ginevra si è lanciata nell’avventura della musica: ha da poco pubblicato il singolo "Scorzese". «Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte».

