Elettra Lamborghini, sfogo social: «Smettetela di dire str*** sul mio dimagrimento»

Elettra Lamborghini ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui scrive di essere dimagrita sette chili e, quindi, di vedersi anche più alta. La cantante indossa un completino intimo molto sexy e guarda dritto verso la telecamera. Nonostante, il post abbia riscosso moltissimo successo, i suoi fan si sono preoccupati per la sua perdita di peso cominciando a pubblicare commenti fuori luogo. Elettra, quindi, ha pubblicato alcune storie in cui si sfoga e chiede di non inventare più falsità su di lei.

Elettra Lamborghini ha risposto alle critiche in questo modo: «Allora per vostra informazione, dato che online leggo molte str*** dove dicono che io abbia fatto diete miracolose di due settimane con cinque pasti al giorno. Sono mesi, almeno sei che lavoro per il mio cambiamento che è stato graduale. Nessuna magia, nessuna liposuzione e nessuna str***. Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno. Nessuna scusa, anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo presto la mattina. Ho sudato? Sì, tanto. Avrei voluto magnarme una torta? Sì, più di una volta!! L'ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di un'ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della "ciccia" in foto quando, invece, sono sempre stata pesoforma, ora per qualche chilo in meno sono troppo magra.

Fate pace con il cervello! Io mi vedo fighissima ma a parte fisicamente ho un'energia che non ho mai avuto in tutti questi anni e i miei valori del sangue sono meravigliosi, come la mia pelle. Questo è quello che conta».

Infine, Elettra Lamborghini ha concluso scrivendo: «Lo dico? Instagram è diventato un covo di cuochi improvvisati, personal trainer senza attestati e imprenditori falsi. Io almeno se cucino per mio marito, sto zitta!».