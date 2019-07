La Santarelli troppo magra su instagram: «Il dolore mi ha prosciugata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non ci sta. La showgirl pontina, ma di origini romagnole, si è sfogata dopo aver letto alcuni commenti ad una foto postata su Instagram dall'isola di Ponza. In molti avevano sottolineato l'eccessivadi, che però ha deciso di rispondere così: «Non ho fatto nessuna dieta, è stato il dolore vissuto negli ultimi anni a prosciugarmi».Nello scatto condiviso su Instagram, la moglie di Bernardo Corradi appare in effetti molto magra e alla fine non sono mancate le critiche. Di fronte ai commenti negativi,, che solo ora può sorridere alla vita grazie alla guarigione del, che si era ammalato per un tumore, ha deciso di replicare così ad una utente: «Tesoro, se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata... Non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36... Le mie origini sono romagnole, non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parare, ma se volte, lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare, poi siete liberi di pensare altro, la mente viaggia!».Di fronte ad altre critiche,si mostra ancora più determinata nelle risposte e si sfoga ripensando all'ultimo anno e mezzo infernale vissuto insieme a Bernardo Corradi per il loro figlio Giacomo: «Allora, ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre 2017 a mio figlio hanno diagnosticato un tumore cerebrale e pochissimi mesi fa ha finito le chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri, il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugata. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo: pur mangiando, non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata».