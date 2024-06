Elena Santarelli e Bernardo Corradi, la festa per i 10 anni di nozze. Dalla Marcuzzi alla Balivo, gli invitati, i look e il discorso commovente

Una festa per celebrare 10 anni d'amore. Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno accolto amici e parenti al St. Regis di Roma dove è andato in scena un party durato fino a notte fonda tra balli e canti scatenati. La conduttrice, bellissima, in un abito lungo bianco con la schiena scoperta, ha commosso gli invitati pronunciando una vera e propria dichiarazione al marito ex calciatore durante il momento della torta, un enorme crostata di fragole a forma di cuore. «Sei il mio faro - ha detto rivolgendosi a Corradi - Mi hai trovato in un angolo con i pugni chiusi, grazie per avermi accolto nella tua vita e per sorreggermi sempre». Lui ha ringraziato tutti i presenti: «Questa è la festa che celebra l'amore tra due persone che condividono un progetto di vita, ma anche l'amore verso i nostri familiari che ci hanno aiutato e poi l'amore verso gli amici. E' un modo per dirvi grazie, quando ci voltiamo sappiamo che non siamo soli».

Gli invitati

Tra gli amici presenti Alessia Marcuzzi, che si è scatenata in pista con un abito lungo monospalla rosso fuoco. E poi Claudia Gerini, Flora Canto, Caterina Balivo, Daniele De Rossi, Rudy Zerbi, il giornalista Gabriele Parpiglia che ha condiviso un momento emozionante durante la festa: «Volete sapere che cos'è l'amore? Sono loro due. Unici, veri, una rarità in questo mondo. Credetemi». Durante la serata è stata regalata una maglietta con la foto di Elena e Bernardi, "Barbie e Ken" come vengono scherzosamente chiamati dagli amici.

Il primo incontro

Bernardo ed Elena sono sentimentalmente legati dal 2006.

La malattia del figlio Giacomo

I due si sono incontrati per la prima volta in discoteca, ma al tempo la Santarelli era già impegnata. Una volta terminata la relazione, però, i due si sono ritrovati e non si sono mai più lasciati. "Io l’ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco. Mi ricordo che scrissi alla mia amica: ‘Io sono già pazza di lui’", ha rivelato la Santarelli a Verissimo. «Non è stata la bellezza di Elena Santarelli a farmi innamorare di lei. Se l’ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l’aspetto fisico», ha invece aggiunto Bernardo Corradi. I due hanno poi deciso di convolare a nozze nel 2014, e dal loro amore sono nati due figli: Giacomo, avuto nel 2009, e Greta Lucia, nata nel 2016.

Oltre alle gioie vissute grazie alla loro famiglia, Elena e Bernardo hanno dovuto affrontare anche un periodo molto complicato e doloroso, quando nel 2017 è stato diagnosticato un tumore cerebrale al figlio Giacomo. «Tuo figlio ha un tumore. Vivrà? Morirà? Nessuno può risponderti, le percentuali non possono essere la risposta: ogni caso è a sé. E vivi così per anni, in compagnia della paura: l’intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia. Noi abbiamo fatto tutto, è un percorso lungo», ha raccontato Elena Santarelli. Fortunatamente, a seguito delle dovute cure, Giacomo è guarito ed è tornato a sorridere, anche se la Santarelli ha sempre sottolineato che il pensiero che il tumore possa tornare rimane.