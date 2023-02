Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Spunta la foto dei Ferragnez a cena insieme (sorridenti): i dubbi dei fan

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? La crisi è reale o no? Eccoci pronti a una nuova puntata della serie i Ferragnez, anche se non va in onda su Prime Video come la docu-serie pronta alla seconda stagione, la lite in casa della Royal Family tutta milanese del post Sanremo sta appassionando milioni di fan. Lui che ruba la scena a lei all'Ariston, lei che lo "parcheggia" sul divano di casa, lui che cerca asilio a casa di amici che però gli lasciano la porta chiusa. Insomma i rumors si rincorrono veloci, velocissimi. Loro spariscono dai social e il giallo si infittisce. Ora però arriva un'altra puntata dei Ferragnez che sembra rispondere a tutti i quesiti.

Chiara Ferragni e Fedez, la foto che spiazza

L’ennesimo colpo di scena lascia tutti senza parole, o magari ormai se lo aspettavano tutti. La coppia è stata paparazzata insieme al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a Milano. Solo loro due, Chiara e Federico, uno seduto accanto all’altra. Lui è sereno e lei sorridente. La foto, postata da Alberto Dandolo su Instagram, è di ieri. A dimostrazione di questo l'outfit dell'imprenditrice digitale: top e pantalone di pelle nera, lo stesso look sfoggiato dalla stessa in alcune storie Instagram.

Fan delusi

Insomma dalle foto pare proprio che sia tornato il sereno tra i due. La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è stata reale, forse, ma ormai sembra essere un lontano ricordo. Il pubblico social è spaccato: tra chi difende la coppia e si augura che abbiano superato la burrasca e chi a quella burrasca non ci crede piu'. «Prendono in giro chi li segue» e ancora «Questo teatrino non regge cambiate strategia», e poi «Quindi stanno giocando con la buonafede dei follower, che miserabili». Sono tanti i fan che si sono sentiti traditi da questa alienazione sulle vicende della coppia. Loro che hanno sempre mostrato ai follower ogni loro passo, perché adesso non raccontano cosa sta accadendo?

Le ultime puntate della serie i Ferragnez

Nonostante Chira e Federico non appaiano insieme dal lontano 11 febbraio, cioè la serata finale di Sanremo 2023, serata in cui Fedez ha limonato sul palco dell'Ariston con Rosa Chemical, i due coniugi hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto e a frequentarsi.

Nelle ultime settimane non è la prima volta che i due vengono ripresi insieme: è già successo una settimana fa a Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo dove Chiara Ferragni e Fedez si sono recati a cena. Poi nella serata di San Valentino, ma pare stessero per entrare da una psicoterapista (così dice il gossip), poi hanno anche presenziato insieme al compleanno di un amico del figlio Leone, evitando però con grande cura di immortalarsi nelle rispettive foto e video da pubblicare sui social. Per fortuna a spoilerare la “reunion” dei Ferragnez è stato il padre di Fedez, Franco Lucia, il quale ha pubblicato una foto che ritraeva Chiara Ferragni e Fedez seduti uno accanto all’altro insieme al primogenito.

La verità verrò fuori nella prossima serie tv?

Loro, che hanno fatto della condivisione (quasi) spasmodica la loro fonte di maggior guadagno, intanto se ne stanno in silenzio, e lasciano parlare gli altri. Le risposte probabilmente arriveranno nella prossima stagione della serie The Ferragnez, che a breve gireranno.