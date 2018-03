Claudia Galanti e la scelta di vita: "Senza farlo sapere a nessuno addio all'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Dopo un lungo periodo di permanenza in Italia, dove era anche tornata a vivere con l’ex marito,lascia l’. La modella paraguaiana ha preso parte a due edizioni dell’Isola dei Famosi per poi sposarsi (e separarsi) con il finanziere Arnaud Mimran, finito in carcere.Ora Claudia avrebbe deciso di trasferirsi in Francia con la famiglia: “Ha fatto le ultime valige – fa sapere “Chi” - ha salutato gli amici più cari senza party né lunghe cene e ha lasciato l'Italia in silenzio.La showgirl Claudia Galanti torna a vivere a Parigi. E torna nella casa dove ha convissuto con-il suo ex (?) Arnaud Mìmran, insieme con i loro figli. Scelta di vita definitiva”.